Oproep: Wat heb jij geleerd in de corona-tijd?

Misschien heb je een nieuwe taal geleerd, heb je voor het eerst groenten verbouwd in een moestuin of kun je sinds kort eindelijk een potje schaken tegen je broer of zus!

Wat moet je doen?

Stuur jouw verhaal naar jeugdjournaal@nos.nl en wie weet maken we een video over wat jij geleerd hebt in deze tijd! Vergeet niet je telefoonnummer in de mail te zetten.