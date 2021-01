Gina en Majus hadden het thuis heel moeilijk

Gina en Majus weten hoe het is om veel alleen te zijn. Allebei hadden ze het erg moeilijk thuis.

Zo'n 80.000 kinderen in Nederland maken thuis nare dingen mee. Dat komt omdat hun ouders niet goed voor ze kunnen zorgen en ze ook geen andere volwassenen hebben die op ze letten.

Majus en Gina wonen sinds een tijdje samen in hetzelfde pleeggezin. Daar gaat het gelukkig veel beter. Samen doen ze veel gezellig dingen, zoals buiten spelen of dingen bouwen van lego.

Ze zijn blij dat er deze week extra aandacht is voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. Want het is volgens hen heel belangrijk dat andere kinderen weten dat zij ook iets kunnen doen.

Wat kun je doen?

Als jij denkt dat iemand in je klas het moeilijk heeft, kun je bijvoorbeeld iemand vaker bij je thuis uitnodigen of samen leuke dingen doen. Ook kun je proberen erover te praten. Gina en Majus zeggen dat dat heel fijn is.