Corona-deskundigen: 'Basisscholen kunnen weer open'

Basisscholen en de kinderopvang kunnen op 8 februari weer open. Dat schrijven corona-deskundigen in een advies aan de regering. Over middelbare scholen hebben ze niets gezegd.

De deskundigen praten morgen met politici over hun advies. Meestal nemen de politici het advies van de deskundigen over. Vrijdag zeiden een aantal politici al dat scholen op 8 februari echt weer open moeten.

Persconferentie

Dinsdag is een persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Dan vertellen ze meer over de corona-aanpak. Het kabinet is vorige maand afgetreden, maar de politici nemen nog wel beslissingen over corona.

Of andere corona-regels ook gaan veranderen, is niet bekend.