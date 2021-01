Nederlandse vrouwen pakken alle medailles op WK veldrijden

Het WK Veldrijden is tot nu toe een groot succes voor Nederland. Vandaag was de finale voor vrouwen en pakten Nederlanders de eerste, tweede en derde plek.

Lucinda Brand was de beste en mag zich nu wereldkampioen noemen. Annemarie Worst werd tweede en Denise Betsema ging met de bronzen medaille naar huis.

De wedstrijd is in Oostende in België. Zondag is de finale voor mannen.