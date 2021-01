Clubhuis van scouting helemaal afgebrand: 'Echt niet leuk'

Flink balen voor de scouts van de scoutingclub Ibn Battuta in Rotterdam. Hun clubhuis is deze week helemaal afgebrand. De brand is aangestoken. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk.

Lina en Sabri zijn lid bij Ibn Battuta. Ze gingen één keer per maand naar het gebouw om spelletjes te spelen en leuke dingen te doen.