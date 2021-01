Vannacht was de koudste nacht in ruim twee jaar tijd. Bij het officiële weerstation in De Bilt werd met -5,2 graden de laagste temperatuur van de winter gemeten. Vorig jaar werd het niet kouder dan -4,3 graden.

-8,5

Op het vliegveld van Groningen Eelde was het het koudst. Daar was het -8,5 graden. In Vlissingen vroor het 'maar' 1 graden, maar ook dat is opvallend. Het was alweer 730 dagen geleden dat de temperatuur daar onder 0 was.