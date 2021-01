Kunstenaars schilderen kikkers op dichtgetimmerde winkels

Afgelopen week waren er rellen in Den Bosch. De relschoppers richtten behoorlijk wat schade aan in winkels. Daarom zijn veel winkelramen in de stad nu dichtgetimmerd. Graffiti-kunstenaars proberen het treurige beeld een beetje op te vrolijken.

Kikkers

Er worden 'oetels' op de winkelruiten gespoten, dat zijn een soort kikkers. Tijdens carnaval heet Den Bosch namelijk Oeteldonk. "Zo maken we van iets lelijks, iets moois", zegt een van de kunstenaars.