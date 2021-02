Burgemeesters: 'Als avondklok stopt, dan wel voor altijd'

Het is niet handig om de avondklok af te schaffen en over een paar weken weer in te voeren, Dat zeggen burgemeesters. Ze vinden dat de regering een duidelijk besluit moet maken over de avondklok.

Vanavond is weer een persconferentie over corona. In de persconferentie gaat het natuurlijk over de scholen, maar ook over de avondklok. De regering wil de avondklok misschien afschaffen.

Toen de avondklok werd ingevoerd, was er veel protest. Op sommige plekken liep het zelfs uit de hand en ontstonden er rellen. Door de avondklok af te schaffen en later weer in te voeren, kunnen er opnieuw protesten komen.

Te vroeg

Sommige deskundigen vinden het te vroeg om nu de regels te versoepelen. Vooral omdat ze zich zorgen maken om de Britse variant van het coronavirus. Die is besmettelijker en daardoor kunnen meer mensen in korte tijd ziek worden.