Vanavond is er weer een persconferentie over de corona-maatregelen

Ook gaan ze bekend maken of de regels strenger worden, of juist minder streng.

Vanavond om 19:00 is er weer een persconferentie over de corona-maatregelen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaan het dan hebben over het openen van de basisscholen.

Veel scholen zijn ook benieuwd of Mark Rutte iets gaat zeggen over strengere regels voor scholen. Deskundigen adviseren bijvoorbeeld dat kinderen in groep 7 en 8 steeds in dezelfde duo's moeten gaan werken en vaker mondkapjes zouden moeten dragen in de gangen.

Quarantaine?

Zondag vertelde de minister van Onderwijs ook dat de hele klas thuis in quarantaine moet als één kind corona heeft. Misschien wordt daar vanavond ook meer over gezegd.