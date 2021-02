Voor deze artiesten was corona juist een top-tijd

Veel artiesten balen dat ze door corona niet meer kunnen optreden, maar niet voor alle muzikanten is het een moeilijke tijd. Sommigen braken juist door in corona-tijd en scoren miljoenen streams.

Ook met Froukje gaat het goed. Zij maakte de muziek gewoon in haar studentenkamer. Ze schreef onder andere het nummer Groter dan ik. Dat ging over het klimaat en de bosbranden in Australië, maar juist in corona-tijd werd het populair. Misschien wel vanwege de zin 'de wereld staat in de fik'.