Kyano bedenkt carnavalshit in gebarentaal

Kyano is 11 en hij is slechthorend. Speciaal voor carnaval heeft hij een bekende carnavalshit vertaald in gebarentaal. Het filmpje is inmiddels al 50.000 keer bekeken.

De hit die hij vertaalde heet 'Vrunj tot de allerleste runj' van het duo Spik en Span. Kyano maakt de gebaren die passen bij de tekst van het lied. Een van de zangers van Spik en Span is er blij mee. Hij denkt dat zo veel meer mensen kunnen genieten van de carnavalsmuziek.

Vind jij het een slim idee om muziek te vertalen in gebarentaal? Reageer op onze stelling!