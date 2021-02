Te koop: museum vol met spullen uit Tweede Wereldoorlog

In Ridderkerk staat een heel museum te koop. In het museum zijn allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. In het gebouw is vroeger ook een belangrijk document getekend. Daarin stond dat Nederland zich over gaf aan Duitsland.

De eigenaar van het museum is 72 jaar en daarom wil hij graag met pensioen. Hij hoopt dat iemand anders het museum over wil nemen, want volgens hem is alles nog in goede staat.

Ruimtevaart

Het museum heeft ook een bioscoopzaal, een klaslokaal en spullen die te maken hebben met ruimtevaart.