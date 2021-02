Al 70 hanen gedumpt in bos

In een bos in Oud-Alblas lopen tientallen hanen rond. De hanen zijn gedumpt door iemand. De Dierenambulance is boos en er zijn zorgen over de gezondheid van de hanen.

Vanaf zondag wordt het flink koud in Nederland. Ook is er een kans dat het gaat sneeuwen. Voor de hanen is dat slecht nieuws, omdat hun poten slecht tegen kou en nattigheid kunnen.

Ziek maken

Het dierenasiel wil de hanen niet opvangen, omdat hun hokken vol zitten. Ook zijn de vrijwilligers bang dat de hanen ziek zijn en daardoor andere dieren ziek maken.

Buurtbewoners vinden het zielig voor de hanen en geven de dieren eten. Medewerkers van de Dierenambulance hopen dat ze snel weten wie de hanen dumpt.