Er komt statiegeld op lege blikjes

Straks krijg je 15 cent voor een leeg blikje of flesje frisdrank. Die maatregel is bedacht zodat er minder troep in de natuur terechtkomt. Het betekent waarschijnlijk ook dat blikjes 15 cent duurder worden in de winkel.

25 zwembaden vol

De regering hoopte dat het aantal weggegooide blikjes in de natuur af zou nemen, maar het is de laatste tijd alleen maar toegenomen. Daarom wordt deze maatregel nu genomen.