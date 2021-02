Dit zijn de corona-regels voor basisscholen

Dit zijn de regels voor scholen:

- Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen een mondkapje dragen als ze niet in de klas zijn. Bijvoorbeeld in de gangen.

- Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt.

- Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

- Klassen moeten niet allemaal tegelijk beginnen en stoppen. Ook de pauzes zijn niet tegelijk.

- Als één kind corona heeft gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als kinderen geen test willen of dat niet mogen van hun ouders, moet het kind nog 5 dagen extra in quarantaine blijven.