Twijfels bij basisscholen: Wel of niet maandag open?

Vanaf maandag is het zover: dan mogen basisscholen eindelijk weer open. Wel gelden er extra regels, vooral voor kinderen in groep 7 en 8. De meesten scholen gaan open, maar sommigen twijfelen en er zijn zelfs scholen die nog even dicht blijven.

Dat is bijvoorbeeld zo bij basisschool Het Palet in Hapert. Die school gaat pas over twee weken open, omdat de directeur vindt dat er niet goed is nagedacht.