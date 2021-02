Brr! Het gaat heel hard sneeuwen en vriezen

Pak je muts en handschoenen vast uit de kast, want die heb je zeker nodig dit weekend. Het wordt behoorlijk koud en het gaat heel hard sneeuwen.

Zaterdag is het voor het eerst flink koud. In de avond gaat het regenen, maar dat gaat dus later over in een echte sneeuwstorm. In het noorden valt de meeste sneeuw. Daar kan een laag van 20 centimeter vallen!