Leeuwen uit dierentuin Artis gaan toch niet verhuizen

Drie leeuwen uit dierentuin Artis gaan toch niet naar Frankrijk. Een week geleden maakte de dierentuin bekend dat de leeuwen zouden verhuizen. De dieren zouden naar een Franse dierentuin gaan. Maar die verhuizing gaat dus niet door.

Het Franse dierenpark zegt dat ze de leeuwen toch niet willen hebben. Waarom dat zo is, is niet bekendgemaakt. Het park heeft wel 'sorry' gezegd.

Waarom moesten de leeuwen weg?

De leeuwen in Artis zouden eigenlijk een nieuw verblijf krijgen. Maar door corona heeft Artis daar niet genoeg geld voor. Dierentuinen verdienen in deze tijd weinig geld. En dat hebben ze wel nodig, omdat ze de dieren iedere dag eten moeten geven.

Wat er nu gaat gebeuren met de leeuwen, is nog niet duidelijk. Liefhebbers van de dierentuin hebben een actie opgezet om geld in te zamelen.