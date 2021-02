Wow: Je kan nu wildwater-kajakken in Nederland

Spectaculaire beelden uit Nijmegen. Een groepje kajakkers is de rivier de Waal opgegaan om door de golven te peddelen. De kajakkers moeten normaal gesproken naar het buitenland om in de natuur te kunnen oefenen, maar nu kan het dus ook in Nederland.

Dat komt doordat het water in de rivieren heel hoog staat. Daardoor stroomt het over de oevers van de rivier naar een lager gelegen stuk land. Op die manier ontstaan er golven.