Juf wint belangrijke foto-prijs met kinderen uit haar klas

Een feestelijke dag voor juf Sandra en kinderen van basisschool Weremere uit de plaats Wormer. De juf heeft een Zilveren Camera gewonnen. Dat is een belangrijke Nederlandse fotoprijs. Juf Sandra won in de categorie 'portret serie' met haar foto's van de 'Klas van 2020' .

De juf praatte met de kinderen over wat ze hebben meegemaakt. Ook vroeg ze hen om een gedicht te schrijven over weer naar school gaan. De kinderen uit haar klas zijn supertrots op haar. In de video hierboven vertellen ze erover.

Andere winnaars

Bij de prijsuitreiking zijn verschillende categorieën. In de categorie 'nieuws' heeft fotograaf Kees van de Veen gewonnen. Hij maakte foto's van een corona-patiënt in het ziekenhuis. Volgens de jury laten die foto's goed zien hoe verdrietig het is om in het ziekenhuis via de telefoon afscheid te nemen van je familie.