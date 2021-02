Zondag code oranje vanwege superveel sneeuw en kou

Zondag gaat er ontzettend veel sneeuw vallen en wordt het ook hartstikke koud. Voor een groot deel van Nederland geldt daarom code oranje. Dat betekent dat je extra voorzichtig moet zijn.

Het winterse weer begint vandaag al in de avonduren. Eerst gaat het in zuiden sneeuwen en dat sneeuwgebied breidt zich daarna over het hele land uit. Op sommige plaatsen kan wel 20 centimeter sneeuw vallen en het blijft waarschijnlijk tot en met donderdag hartstikke koud.

Verkeer

Vooral in het verkeer kan het gevaarlijk worden. Daarom worden nu allerlei voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld in de trein en op stations. Op stations wordt gestrooid zodat mensen niet uitglijden. Ook rijden er minder treinen. Als er dan iets misgaat, kan dat sneller opgelost worden.

Strooiwagens gaan de snelweg op om zout te strooien. Daardoor slippen auto's minder snel weg. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun rit beter uitstellen.

Corona-testlocaties

Op sommige plekken gaan de corona-teststraten dicht. Het kan namelijk gevaarlijk zijn om daarheen te reizen. In Rotterdam blijven bijvoorbeeld maar twee testlocaties open. De weg naar die twee locaties wordt extra goed schoongemaakt. Zo kan iedereen die een test wil doen, daar veilig naartoe.

Voetbal

Op zaterdag beginnen de voetbalwedstrijden in de eredivisie allemaal wat eerder, zodat de teams en de begeleiding voor de ergste sneeuwbuien weer thuis zijn.

Voor de wedstrijden op zondag is nog niks besloten. Volgens Feyenoord-trainer Dick Advocaat is het beter om die wedstrijden niet door te laten gaan.