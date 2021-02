Kinderen zijn vaker somber door corona

Lucas gaat vandaag langs bij Isadora van 12 jaar. Ze voelt zich ook vaker somber en zit vooral op haar kamer. Ze is niet blij met haar school, op haar hockeyclub gaat het niet goed en haar beste vriendin ziet ze maar één keer in de twee weken.

Als je je somber voelt dan is daar volgens deskundigen best iets aan te doen.

Tips tegen somberheid:

- Maak een weekplanning en zet er veel leuke dingen in

- Ga niet stilzitten en afwachten. Dingen die je belangrijk vindt, moet je blijven doen. Blijf chatten, lezen of tiktokken en verzin af en toe leuke dingen om met vrienden te delen. Bijvoorbeeld samen naar dezelfde Spotify-lijst luisteren.

- Het is helemaal niet gek als je je een beetje somber voelt, maar het helpt om erover te praten. Bijvoorbeeld met vrienden, ouders en je meester of juf.

- Als je heel somber bent, kun je ook hulp zoeken. Bijvoorbeeld door te bellen of chatten met de kindertelefoon of door te praten met een psycholoog.