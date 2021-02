Kinderen maken tekeningen voor de politie

Kinderen van de Laurens Cupertinoschool in Rotterdam-Zuid hebben tekeningen voor de politie gemaakt.

Bedankje

De kinderen willen de agenten bedanken voor hun werk vorige week. Toen waren er heftige rellen in de buurt. Daarom zijn ze gaan knutselen met verf en glitters. Wijkagent Maurice is erg blij met de tekeningen. Hij belooft ze op te hangen in het politiebureau.