Deze handbalsters trainen nu op een parkeerplaats

Flink balen voor kinderen die sporten. Voorlopig is er nog weinig zicht op wedstrijden. Sommige sportbonden hebben daarom besloten de competitie voor de rest van het jaar maar helemaal te stoppen, of om een alternatieve competitie op te zetten.

Ook bij de handbal is de competitie geschrapt. Toch hopen ze dit jaar nog wel vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Maar is dat wel net zo leuk? We gingen langs bij een handbalvereniging in Volendam.