LIVE: Het laatste nieuws over de sneeuw

Sinds zaterdagavond sneeuwt het en dat gaat vandaag op veel plekken in Nederland door. Ook blijft het nog dagen ontzettend koud. Zoiets komt in Nederland bijna nooit voor en volgens weerman Gerrit Hiemstra lijkt het voor kinderen even alsof je op een andere planeet leeft. Op deze pagina lees je het laatste nieuws over de sneeuw.

10:01 Sneeuwzwemmen Tess stuurde ons dit filmpje. Ze zit in een echte waterpolo-familie en baalt dat ze nu niet mogen zwemmen. Dan maar deze ijskoude duik:

09:35 Wintersport In Nijmegen ging iemand al vroeg langlaufen door de stad:

09:20 Sneeuwballengevecht In Amsterdam was vanochtend vroeg een klein sneeuwballengevecht met de politie. Het was gelukkig niet om ruzie te maken, maar gewoon voor de lol.

08:50 Verwachting In vrijwel heel Nederland blijft het vandaag sneeuwen. Halverwege de middag wordt het vanuit het zuiden droog, in het midden van het land gebeurt dat aan het begin van de avond. In het noorden stopt het pas rond middernacht met sneeuwen. Morgen valt er waarschijnlijk nog een klein beetje, vooral in het oosten van Nederland. In dat deel is de laag sneeuw sowieso het dikst.

08:42 Wat ga jij doen? We zijn natuurlijk benieuwd wat jullie gaan doen op deze bijzondere sneeuwdag. Stuur je filmpje naar Jeugdjournaal@nos.nl en misschien zie je jezelf vanavond terug in de uitzending of in deze app.

