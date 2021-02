Boef beantwoordt vragen van kinderen

Milou ging met jullie vragen langs bij rapper Boef. Hoe vond hij het om in de gevangenis te zitten? Hoe is hij succesvol geworden? En wat vond hij het leukste op de basisschool?

En wist je dat Boef op zo'n tien verschillende basisscholen heeft gezeten. Onder andere in de Verenigde Staten, Schotland, Tsjechië, Polen, Frankrijk, België en Nederland. Je hoort er meer over in de video.