Zeldzame sneeuwdag: van een dun laagje tot 30 centimeter!

Toen je vanmorgen de gordijnen opendeed was het misschien net alsof je wakker werd in een ander land. Het is ontzettend koud en alles is bedekt onder een laag sneeuw. Zoiets komt in Nederland bijna nooit voor.

Op sommige plekken viel een dun laagje sneeuw en op andere plekken wel 30 centimeter. En in een groot deel van Nederland bleef het de hele dag vallen. Tot zorgde naast sneeuwpret ook voor behoorlijk wat problemen. In de video zie je er meer over.