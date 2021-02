Veel scholen blijven dicht vanwege winters weer

Vandaag mogen de scholen eindelijk weer open en toch blijven er een hoop dicht. Vooral in de grote steden, in het oosten van Nederland en in Noord-Holland blijven scholen gesloten vanwege het ijskoude en winterse weer. In Amsterdam blijven er zelfs meer dan honderd dicht.

Code oranje

Tot de middag geldt vandaag weercode oranje. Het advies is om niet met de auto de weg op te gaan, omdat het op veel plaatsen te glad is. Ook rijden er veel minder treinen en bussen.

Sommige scholen zijn daardoor bang dat het te gevaarlijk is om naar school te gaan of ze dat het meesters en juffen niet lukt om naar school te komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet in de buurt wonen.

Goed idee?

Vind jij het goed of juist niet dat sommige scholen de deuren nog even gesloten houden? Reageer op de stelling: