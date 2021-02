De meeste kinderen gaan weer naar school

Na zeven weken lockdown gaan de meeste kinderen vandaag weer naar school. En dat zal best even wennen zijn, want veel scholen hebben nieuwe corona-regels. Onder andere over in groepjes werken, mondkapjes en pauzes op andere momenten.

Verslaggever Bart stond vanochtend vroeg al bij basisschool De Notenbalk in Harmelen en sprak daar met kinderen: