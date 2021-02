Gaan we dit straks ook in Nederland zien?

De kans is niet heel groot, maar het zou kunnen dat we komende week een paar bijzondere weerfenomenen gaan zien. Weerman Raymond Klaassen denkt dat het misschien wel tussen de -15 en -20 graden gaat worden.

Poolsneeuw ontstaat als vochtige lucht bevriest, zonder dat er wolken zijn. De ijsnaaldjes en -plaatjes die dat oplevert kunnen in het zonlicht bijzondere effecten geven, zoals halo's om de zon.

De weerman hoopt ook op lichtpilaren, "maar dan moet het wel heel, heel erg koud worden." Je ziet dan mooie lichtstrepen in de lucht. Die zien eruit alsof je in een soort sciencefiction-film zit.

En als het echt meer dan 20 graden gaat vriezen kun je ook de 'dubak-challenge' proberen. Daarbij gooi je heet water in de koude lucht, zodat het onmiddellijk bevriest. In Rusland is dat op dit moment een trend.

Dan moet je natuurlijk wel heel goed oppassen dat je het hete water niet over je heen krijgt.