Hond zakt door het ijs (maar wordt gered)

Misschien wilde hij testen of het ijs dik genoeg was voor een Elfstedentocht, maar dat was het in ieder geval niet. Een hond in Leeuwarden zakte door het ijs op een vijver en kon er zelf niet meer uitkomen.

De brandweer moest erbij komen om het dier te redden. Eenmaal aan de kant werd hij snel in warme dekens gewikkeld. Alles gaat goed met de hond.

Niet de enige

De hond in Leeuwarden is niet de enige hond die vandaag door het ijs zakte. Ook in Noord-Brabant nam een hond een ijskoude duik. Hij moest ook door de brandweer gered worden.