Hier wordt geschaatst op een natuurijsbaan

Op veel plekken in Nederland is het ijs nog te dun, maar kinderen in Doorn kunnen al schaatsen! Bij de ijsbaan in hun dorp is hard gewerkt zodat die vandaag open kon.

Met een speciale dweilmachine is de hele nacht gedweild, zodat er geen sneeuw op de baan bleef liggen. Daardoor is het ijs nu perfect glad.

Verboden toegang voor volwassenen

Alleen kinderen van leden van de ijsbaan mogen er komen schaatsen. Vanwege de corona-regels, want kinderen mogen in grotere groepen bij elkaar zijn. En dat is natuurlijk superleuk, helemaal als je met vrienden bent.