Er is vanaf nu een app tegen discriminatie bij voetbal

Er wordt al langer gepraat over plannen tegen racisme bij voetbal. Dat komt vooral door wat er meer dan een jaar geleden gebeurde, tijdens een wedstrijd tussen Excelsior en FC Den Bosch. Vanaf de tribune riepen supporters racistische dingen naar voetballer Achmed Mendes Moreira. Ze maakten bijvoorbeeld oerwoud-geluiden als hij aan de bal was.

Uitgescholden of nageroepen tijdens een voetbalwedstrijd? Vanaf nu kun je dat melden in een speciale app van de KNVB. De voetbalbond wil zo iets doen tegen discriminatie en racisme.

De app heet DiscriminatieMelder en is te downloaden in de App Store en Google Play Store.

De KNVB kan dan in gesprek gaan met degene die het zei, of de club waar het gebeurde. Ze hopen dat er zo minder gediscrimineerd wordt.

In de app kunnen voetballers van alle niveaus een melding maken. Dat kan als er iets naars tegen jou wordt gezegd, maar ook als je ziet dat iemand anders wordt uitgescholden.

Wat is racisme?

Wanneer je gepest of uitgescholden wordt om je huidskleur of achtergrond noemen we dat racisme.

In 2020 maakten we een speciaal Jeugdjournaal over racisme. Hier kun je dat terugkijken.