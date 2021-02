Nederland stopt voorlopig met adopties uit het buitenland

Nederlanders die van plan zijn om een kind te adopteren, moeten wachten tot er nieuwe regels zijn. Dat heeft de minister gezegd die over adopties gaat. Dat heeft hij besloten omdat er een groot onderzoek is gedaan naar adopties. Daarin staat dat er vroeger veel fout is gegaan.

Het gaat om adopties van lang geleden. Die kinderen zijn nu volwassen.

Geld verdienen

Er is veel fout gegaan in onder andere weeshuizen in het buitenland. De weeshuizen logen bijvoorbeeld tegen Nederlandse ouders die een kind wilden adopteren. Ze zeiden dat het kind geen ouders meer had, terwijl dat wel zo was.

De weeshuizen konden zo veel geld verdienen aan adopties.