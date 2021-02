De meeste kinderen vertrouwen advies van meester of juf

Het zijn spannende dagen voor kinderen die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Deze weken geven veel juffen en meesters advies over welk schoolniveau het beste bij het kind past.

Eindtoets

We deden een onderzoek onder kinderen uit groep 8 over het schooladvies. Daaruit blijkt onder andere dat de meeste kinderen het advies van hun meester of juf vertrouwen en belangrijker vinden dan de eindtoets. Meer dan de helft vindt zelfs dat de eindtoets helemaal mag worden afgeschaft.

Thuiswerken

Het thuiswerken is volgens veel kinderen niet goed geweest voor het schooladvies. Bijna de helft denkt dat de meester of juf hierdoor minder goed kan inschatten wat hij of zij kan. Een op de vijf kinderen denkt door het thuiswerken zelfs een lager advies te krijgen.

