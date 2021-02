Astronauten gezocht! Wie wil er naar de maan?

Eind volgend jaar is bekend wie de nieuwe astronauten zijn. Als alles meezit, kunnen ze mee naar de maan. ESA plant maanmissies in 2024. Dat doen ze samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

In 1998 was er ook zo'n oproep. De Nederlander André Kuipers werd toen aangenomen. Hij ging twee keer de ruimte in en verbleef bij elkaar ruim een half jaar in het ISS.