Te koud voor de pinguïns: ze moeten naar binnen

Bij pinguïns denk je misschien aan koude ijsvlaktes, niet aan warme kachels. Toch zijn 15 pinguïns in Burgers' Zoo in Arnhem verplaatst naar binnen, omdat het buiten te koud voor ze is. Ze zitten bij een kachel tot de ergste vrieskou voorbij is.

Misverstand

Het is een misverstand dat alle pinguïns in de kou op de Zuidpool leven, zegt de dierentuin. De pinguïns in Burgers' Zoo komen in het wild voor in het zuiden van Afrika. Daar wordt het bijna nooit zo koud als het nu hier is. Ze leven daar zelfs graag op zulke zonnige stranden: