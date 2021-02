Wanneer kun je veilig het ijs op?

Steeds meer ijsbanen gaan open en schaatswinkels hebben het superdruk. Maar wanneer is het ijs in de natuur geschikt op te schaatsen? Nu is het op de meeste plekken nog niet dik genoeg, vertelt weerman Peter.

Om erop te kunnen staan, moet het 5 centimeter dik zijn. Wil je er met meerdere mensen tegelijk op, moet het wel 10 centimeter dik zijn.