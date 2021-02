Veel kinderen bouwen iglo's en kastelen van sneeuw

Je hebt in de afgelopen dagen vast al een iglo gespot. Jullie sturen ons veel foto's van jullie bouwwerken in de sneeuw. Als we in onze mailbox kijken, lijkt het alsof heel Nederland er vol mee staat!

Sommige kinderen graven hun iglo uit, anderen maken hem met bouwstenen van sneeuw. Die kun je bijvoorbeeld maken met een emmer of een cakeblik. Als je er 's avonds een klein beter water over doet, vriest dat 's nachts vast en wordt je iglo nog steviger.

Is het leuk om iets te bouwen van sneeuw? Of vind je dat te koud? Reageer op onze stelling!