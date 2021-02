Oudste vrouw van Europa overleeft corona

Lucile Randon uit Frankrijk is weer helemaal opgeknapt na een corona-besmetting. En dat is opvallend, want ze is 116 jaar oud! De vrouw is daarmee de oudste vrouw van Europa.

Lucile is non en woont in een klooster. Ze zegt dat ze bijna geen corona-klachten had en eigenlijk niet wist dat ze ziek was. Ze was dan ook snel weer beter.

Verjaardag

Daardoor kan ze deze week gewoon haar verjaardag vieren in het klooster. Ze wordt dan 117 jaar oud.