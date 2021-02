Hotels geven kamers aan daklozen

Daklozen kunnen in deze tijd vaker terecht in een hotel. Hotels willen mensen die op straat leven helpen, zodat ze niet in de kou buiten hoeven slapen.

Hoteleigenaren reserveren een paar kamers voor daklozen. Ook krijgen ze een voedselpakket. Dat gebeurt in onder andere in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Zaanstad.

Weinig gasten

De medewerkers van het hotel vinden het fijn om daklozen te helpen. Door corona zijn er al lange tijd maar weinig gasten.