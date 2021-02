Stel jouw corona-vraag aan Mark Rutte en Hugo de Jonge

Binnenkort is er een speciale kinderpersconferentie over corona. In die bijeenkomst zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge voor het eerst alleen maar vragen van kinderen beantwoorden.

De persconferentie wordt uitgezonden door het NOS Jeugdjournaal. Er mogen een aantal kinderen bij zijn en Joris en Milou nemen zo veel mogelijk kindervragen mee. Heb jij een vraag voor Mark Rutte en Hugo de Jonge? Stel hem hieronder en misschien hoor je binnenkort het antwoord.