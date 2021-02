Hoe overleeft je huisdier de kou?

Dierenarts Mandy van Koppen weet veel over dieren in de kou. Volgens haar kunnen de meeste dieren eigenlijk goed voor zichzelf zorgen. Honden hebben meestal een goede vacht. Het enige probleem is hun pootjes. Het kan daarom helpen de pootjes in te smeren met vaseline.

Het winterse weer zorgt bij veel kinderen al dagen voor plezier. Maar voor sommige dieren is de kou en de sneeuw een stuk minder fijn. In de video hierboven hoor je wat je kunt doen om te zorgen dat je huisdier warm genoeg blijft.

Katten hebben ook weinig extra's nodig. De meeste katten houden niet zo van sneeuw en zullen dus snel naar binnen komen. Zorg er dus wel voor dat het kattenluikje open blijft, zegt Mandy.

In een hok

Volgens Mandy redden kippen zich prima in de kou. Konijnen ook, zij maken een wintervacht aan. Wel is het belangrijk dat de hokken niet te veel in de wind staan. Zorg voor een beschutte plek met extra stro.

Het is niet per se een goed idee om ze naar binnen te halen. Juist omdat ze een wintervacht hebben kan het dan voelen alsof ze met een bontjas in de sauna zitten, vertelt Mandy.