Kinderen krijgen bijles van middelbare scholieren

Zo'n 30 kinderen in Lelystad krijgen sinds kort bijles van middelbare scholieren. Het is een nieuw project van een middelbare school in de stad. De bijlessen gaan zo goed, dat steeds meer kinderen het willen.

Handig

Maroua zit in groep 8 en is een van de kinderen die de bijles volgt. Na schooltijd maakt ze haar huiswerk samen met Annemarijn. Zij zit in de vierde klas op het vmbo.

Twee keer per week spreken ze af. Maoua is er erg blij mee.