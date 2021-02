Défano Holwijn en Souf halen meer dan 100.000 euro op

Défano Holwijn had gisteravond een bijzondere gast tijdens zijn livesessieFC Avondklok op Instagram. Souf van 22 vertelde daarin over zijn zeldzame spierziekte. Souf kan zelf niet meer beter worden. Om iets moois achter te laten, is hij een goed doel begonnen. Daarmee wil hij anderen helpen die pech hebben.

Na de livesessie stroomden de donaties binnen. Inmiddels hebben mensen meer dan 100.000 euro gedoneerd. Souf kan het bijna niet geloven.