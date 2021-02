Succes voor Nederland op WK Schaatsen: goud, zilver en brons

In Heerenveen is het WK Afstanden in volle gang. Voor schaatsster Antoinette de Jong is het geweldig begonnen. Ze won goud op de 3000 meter. De tweede plek ging naar Martina Sáblíkova en brons ging naar de Nederlandse Irene Schouten.

Kort daarna schaatsten de mannen de 5000 meter. Voor Nederlander Patrick Roest was dat een grote teleurstelling. Hij pakte de zilveren medaille, maar hij had heel erg op goud gehoopt.

Schaatsbubbel

Bij het WK strijden de beste schaatsers tegen elkaar. Om dat dit jaar voor elkaar te krijgen was een flinke klus. Om het veilig te houden, moeten alle schaatsers zich wekenlang aan strenge corona-regels houden. Gelukkig vinden de meeste dat niet erg. In de video hierboven zie je er meer over.