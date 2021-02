Op veel scholen toch een beetje carnaval

Het is weer tijd voor carnaval! Normaal wordt dat gevierd met optochten en feesten op straat, maar dit jaar vieren veel mensen het thuis.

Ook op veel basisscholen wordt een klein feestje gevierd. Wij zijn vandaag bij een school in Helvoirt. Daar zit groep 8 verkleed in de klas en er staan leuke dingen op het programma. Alles om toch een beetje in de carnavalssfeer te komen. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal of dat is gelukt.

Klein feestje?

We zijn benieuwd wat jij van kleine feestjes vindt met weinig mensen. Is het dan nog steeds een leuk feestje? Reageer op de stelling!