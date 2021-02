Mensen gered van slecht ijs op Hofvijver

De brandweer stuurde iedereen naar een eilandje in het midden van de vijver. Daar moesten de schaatsers wachten op hulp. Op een soort ladder zijn ze van het ijs gehaald.

Eerder op de dag was het ijs nog nét dik genoeg. Maar omdat het warmer werd, begon het ijs te smelten en werd het steeds slechter. Op een gegeven moment was het ijs aan alle randen van de vijver kapot. Daardoor konden mensen niet meer naar de kant schaatsen.

In Den Haag zijn meerdere mensen door het ijs van de Hofvijver gezakt. Omdat het te gevaarlijk werd, zijn brandweermensen naar de vijver gekomen om mensen te helpen.

De Hofvijver is een vijver bij het Binnenhof in Den Haag. Dat is het gebouw waar mensen van de regering werken.