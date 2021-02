Oproep: Wat ga jij doen met Valentijnsdag?

Zondag is het Valentijnsdag. Dat is de dag om iemand die je leuk vindt te verrassen met een kaart of bloemen. Je kan natuurlijk ook gewoon iets liefs te doen voor een vriend, vriendin of je familie.

Ga jij romantisch op date? Of verzin je iets leuks voor je hele klas? Wij willen er alles over horen! Stuur je Valentijns-plannen naar ons op en wie weet komen we bij je langs.