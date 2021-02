Deze kinderen schaatsen een eigen Elfstedentocht

Een dag vol schaatspret voor kinderen uit het dorp Sintjohannesga. Daar had een school een eigen Elfstedentocht georganiseerd. Net als bij de echte tocht, schaatsten kinderen van de ene naar de andere plek om stempels te verzamelen.

De Elfstedentocht is een 200 kilometer lange schaatstocht langs elf Friese steden, vandaar de naam: Elfstedentocht. In 1997 was de tocht voor het laatst. De afgelopen jaren lag er telkens te weinig ijs.

Ook dit jaar komt er geen Elfstedentocht. Dat is al eerder besloten, omdat het niet goed samengaat met de corona-maatregelen.